Папа Римский Франциск поздравил Нурсултана Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Один из тех, кто направил поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня Независимости, - президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Сегодня Казахстан решает масштабные задачи по реформированию экономики, модернизации политической и общественной жизни. Своими миротворческими усилиями страна вносит весомый вклад в поддержание безопасности", - отмечается на сайте главы государства.

Также президент Республики Армения Серж Саргсян в своей телеграмме поздравления подчеркивает впечатляющие успехи Казахстана в экономике, социальном развитии и на международной арене и выражает уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами. Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла в своем поздравлении отмечает:

"В год 25-летия установления двусторонних дипломатических отношений особым является пожелание о том, что Астана и Рим, уже связанные прочными и плодотворными узами дружбы, могли бы использовать любую возможность для углубления отношений", - говорится от имени президента Италии.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте высоко оценивает уровень развития межгосударственных связей и отмечает расширение двустороннего сотрудничества в сферах образования, альтернативной энергетики и сельского хозяйства.

Кроме того, поздравления с Днем Независимости и пожелания благополучия и процветания в адрес главы государства и народа Казахстана направили президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, президент Республики Индонезия Джоко Видодо, а также Папа Римский Франциск. Отметим, что накануне на имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы от президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, от короля Марокко Мухаммеда VI.



