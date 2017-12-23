Эмомали Рахмон отметил рост коррупции в Таджикистане

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил рост уровня коррупции в стране. По его словам, коррупция в текущем году выросла по сравнению с 2016 годом.

Глава государства отметил рост коррупции в системе образования, здравоохранения, комитете по землеустройству и геодезии.

На 25% уровень коррупции увеличился среди исполнительных органов государственной власти на местах. В этой связи, как считает президент, местным властям необходимо подбирать кадры на конкурсной основе.

Особенную тревогу главы государства вызвала коррупция в земельной сфере, в частности в распределении земельных участков.

«Среди населения распределено 130 тыс. га земли, в том числе 27 тыс. га поливных земель За 10 лет в данном направлении зарегистрировано 1,3 тыс. коррупционных преступлений», – отметил Эмомали Рахмон.

Президент отметил коррупцию среди сотрудников правоохранительных органов, на примере задержания более 10 бывших сотрудников Агенства по борьбе с коррупцией, сообщает Авеста.