США ввели санкции против 10 «воров в законе», включая Камчи Колбаева

CA-NEWS (CA) - США ввели санкции против ряда граждан России, в том числе Алимжана Тохтахунова, известного также как Тайванчик, и Захария Калашова (Шакро Молодого) и Камчибека Колбаева в рамках борьбы с организованной преступностью, передает Би-би-си со ссылкой на сообщение, опубликованное американским минфином.

По данным американского ведомства, всего под санкции попали десять человек. По данным ведомства, эти люди связаны с евразийской транснациональной преступной организацией «Воры в законе».

За действия «по указанию или от имени воров в законе» в черный список внесены Захарий Калашов, Василий Кристофоров, Камчибек Колбаев, Лаша Шуханашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин и Владимир Тюрин.

За «материальную поддержку воров в законе» санкции введены против Гафура Рахимова, Алимжана Тохтахунова и Рубена Татуляна.

Санкции вводятся в рамках «более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США» и их союзникам, отмечается в сообщении минфина США.

«Воров в законе» ведомство характеризует как «обширную преступную организацию, распространившуюся по бывшему Советскому Союзу, Европе и Соединенным Штатам», которая занимается отмыванием денег, вымогательством, взяточничеством и грабежом.

Санкции предусматривают запрет американским гражданам совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь на территории США.

Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой, в настоящее время находится под арестом по делу о вымогательстве, которое, по версии следствия, привело к перестрелке на Рочдельской улице в декабре 2015 года. В октябре 2017 года гособвинение признало его «лидером российского криминального мира».

В 2007 году газета «Коммерсантъ» называла Кольбаева «одним из наиболее влиятельных лидеров преступного мира» Кыргызстана. Впервые в список Минфина США он попал еще в 2012 году, когда ведомство впервые назвало имена криминальных авторитетов, представляющих наибольшую угрозу безопасности США. В 2012 году Госдепартамент США также объявил награду в $1 млн за информацию, которая приведет к раскрытию финансовых механизмов ОПГ Камчы Кольбаева.

Алимжан Тохтахунов приобрел широкую известность в 2002 году, когда стал фигурантом дела о взятке судье соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

В настоящее время в отношении Тохтахунова действует «красный циркуляр» Интерпола, который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира.

В апреле 2013 года в США было возбуждено уголовное дело против Тохтахунова, ему заочно были предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса. Тохтахунов тогда заявил в интервью узбекской службе Би-би-си, что он не получал никаких письменных документов или уведомлений о судебном процессе.