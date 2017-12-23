РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана пригласил главу Индии принять участие в церемонии закладки афганского участка газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым пригласил президента Индии Рам Натх Ковинду принять участие в мероприятиях, запланированных на вторую половину февраля 2018 года, сообщает 22 декабря пресс-служба туркменского лидера.

В их числе – церемония закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, которая состоится на туркмено-афганской границе, и закладка оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту, закладка строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, в первую очередь, в рамках авторитетных международных организаций, а также обсудили некоторые вопросы региональной и мировой политики, представляющие обоюдный интерес.

Президент Рам Натх Ковинд подчеркнул, что индийская сторона придаёт огромное значение проекту ТАПИ, а также другим инфраструктурным проектам, которые призваны ускорить экономическую интеграцию Афганистана и способствовать процветанию стран всего региона.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×