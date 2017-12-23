Президент Туркменистана пригласил главу Индии принять участие в церемонии закладки афганского участка газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым пригласил президента Индии Рам Натх Ковинду принять участие в мероприятиях, запланированных на вторую половину февраля 2018 года, сообщает 22 декабря пресс-служба туркменского лидера.

В их числе – церемония закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, которая состоится на туркмено-афганской границе, и закладка оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту, закладка строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, в первую очередь, в рамках авторитетных международных организаций, а также обсудили некоторые вопросы региональной и мировой политики, представляющие обоюдный интерес.

Президент Рам Натх Ковинд подчеркнул, что индийская сторона придаёт огромное значение проекту ТАПИ, а также другим инфраструктурным проектам, которые призваны ускорить экономическую интеграцию Афганистана и способствовать процветанию стран всего региона.