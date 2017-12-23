В Туркменистане чиновники недовольны низким урожаем хлопка, фермеры винят государство

CA-NEWS (TM) - Руководство Туркменистана недовольно количеством собранного в этом году хлопка, вместе с тем некоторые фермеры утверждают, что государство все еще не расплатилось за полученный урожай. Группа фермеров из Дашогуза сообщила туркменской службе радио «Азатлык» о том, что до сих пор не могут получить деньги за сданный государству урожай, а те кому деньги перечислены на счет, не могут их обналичить из-за отсутствия купюр в банкоматах.

В конце ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство недостаточным количеством собранного хлопка, а также несвоевременным сбором урожая в некоторых областях страны. Глава государства не озвучил причины низкого результата, ограничившись выговором и освобождением от должности местных руководителей.

Вместе с тем, по словам фермеров, низкие темпы сбора хлопка, а также низкие объемы собранного урожая привели к большим убыткам самих хлопкоробов. Фермеры утверждают, что всему виной невыполнение властями своих обязательств.

Один из фермеров, беседовавший на условиях анонимности, рассказал о своих трудностях, с которыми столкнулся в этом году при выращивании и сборе урожая.

«Чтобы посеять хлопок раньше, потребовали посева в плохо обработанную почву. Из-за плохих семян, почти во всех этрапах рано посеянный хлопок не дал всходов, погиб. Потом потребовали повторного посева. В конце мая областной хаким сам объехал все поселки и проконтролировал сев хлопчатника. В итоге посевные работы закончились всего за несколько дней до начала лета», - рассказал собеседник.

По словам фермеров, обратившихся в редакцию, когда хлопчатник взошел понадобились минеральные удобрения, но азота, необходимого непосредственно в тот период не нашлось и вместо него дали фосфор и карбамида, то есть удобрения, которые нужно было применить гораздо раньше, ранней весной, а было уже начало августа.

В то время, когда для арендаторов азота не было, частным лицам его продавали по 80 манатов за 50 килограммов, отмечают собеседники.

«Чтобы вовремя созрел поздно посеянный хлопчатник, до наступления холодов, мы обращались в соответствующие учреждения, такие как «Лекарственная химия» и просили средства, для выпадения листьев хлопчатника. И 28 сентября наконец получили необходимые препараты, которые опыляли с самолета, но они не помогли. В начале октября листья хлопчатника все еще не опали, но температура воздуха снизилась до 2 градусов мороза и по хлопчатнику ударил мороз. В общем из-за безответственного отношения местных чиновников, большая часть урожая погибла», - сообщил фермер из Дашогуза.

«Азатлык» не удалось получить разъяснения у официальных представителей региона.

В этом году сбор урожая хлопка в Ахалском, Марыйском, Лебапском велаятах начался 30 августа, а в северной области страны Дашогузе 6 сентября.

Согласно официальному плану в 2017 году в Туркменистане было предусмотрено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка.