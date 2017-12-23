Россельхознадзор решил судиться с компанией Danone из-за антибиотиков в молоке

CA-NEWS (CA) - Распространенная компанией Danone информация о безопасности молока «Простоквашино», в котором были обнаружены остатки антибиотиков, ставит под угрозу здоровье россиян, заявила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«В этой связи Россельхознадзор прорабатывает вопрос подачи сразу двух исков к компании «Данон»: о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации в части безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека», — цитирует ее слова РБК.

В четверг, 21 декабря, Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке волгоградского филиала французской компании Danone антибиотики тетрациклиновой группы. «Наличие остаточных количеств антибиотиков в таком популярном продукте, как молоко «Простоквашино», ставит под угрозу здоровье россиян», — заявила Мелано.

В пятницу, 22 декабря, российская «дочка» Danone распространила сообщение, в котором заявила о грубых нарушения, допущенных Россельхознадзором при отборе проб и исследовании молока. В Danone изучили протокол исследования и пришли к выводу, что исследование молока проводилось через две недели после окончания срока годности продукта, хотя по закону такие исследования должны быть проведены не позднее чем через 24 часа после отбора проб. Компания отказалась признать результаты исследований и намерена обратиться в суд, уточнял РБК представитель российского офиса Danone.

Россельхознадзор не сомневается в верности проводимых лабораторных исследований, возражает Юлия Мелано. По ее словам, указанная в сообщении Danone информация является недостоверной и «разработана в угоду коммерческой выгоды французской компании».

Ранее Россельхознадзор обвинил в преднамеренном использовании сырого молока с антибиотиками компанию PepsiCo, которой принадлежит Рубцовский молочный завод на Алтае. В Россельхознадзоре дважды выявили антибиотики тетрациклиновой группы в сыре «Ламбер», произведенном на этом предприятии, после чего запретили поставлять этот продукт на рынок стран ЕАЭС.

Конфликт Россельхознадзора с Danone и PepsiCo развивается на фоне усилий надзорного ведомства по внедрению системы электронной сертификации продуктов животноводства под названием «Меркурий». По замыслу Россельхознадзора система должна сделать рынок более прозрачным — защитить сырье от фальсификации и позволить отслеживать весь путь продукта, от поставок сырья до полки в магазине. В Danone и PepsiCo считают, что рынок не готов к внедрению системы. В середине ноября они предупредили о том, что из-за новой системы сертификации на продукцию животноводства в 2018 году вырастут цены на молоко.