Монголка завоевала титул «Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2017»

- Конкурс Miss & Mrs Asia Noble Queen International состоялся с 19 по 22 декабря, в Мьянме. И в нем приняли участие красавицы из 30 стран мира.

Как сообщает портал ARD, в этом конкурсе участвовала конкурсантка из Монголии Нармандахын Мишээлт. Она стала обладательницей короны “Miss Asia Noble Queen International”.

Мишээлт родилась в Улан-Баторе в 1999 году. Она учится во втором курсе Монгольского государственного университета (МУИС).