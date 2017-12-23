РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Монголка завоевала титул «Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2017»
CA-NEWS (MNG) - Конкурс Miss & Mrs Asia Noble Queen International состоялся с 19 по 22 декабря, в Мьянме. И в нем приняли участие красавицы из 30 стран мира.

Как сообщает портал ARD, в этом конкурсе участвовала конкурсантка из Монголии Нармандахын Мишээлт. Она стала обладательницей короны “Miss Asia Noble Queen International”.

Мишээлт родилась в Улан-Баторе в 1999 году. Она учится во втором курсе Монгольского государственного университета (МУИС).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×