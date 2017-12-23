В Южной Корее 95-летнего основателя конгломерата Lotte Group приговорили к тюремному сроку за хищения

CA-NEWS (CA) - Шин Гёкхо, 95-летний основатель южнокорейского конгломерата Lotte Group, в пятницу был осужден на четыре года тюремного заключения за хищения, сообщает Би-би-си.

Обвинение Шину Гёкхо и трем членам его семьи в уклонении от налогов и мошенничестве было выдвинуто в прошлом году.

Его сын и наследник Шин Донг Бин получил условный срок в 20 месяцев тюремного заключения.

Расследование деятельности одной из крупнейших компаний страны - часть общей кампании по искоренению коррупции в Южной Корее.

Как сообщает агентство Франс пресс, суд посчитал доказанным, что Шин перевел по меньшей мере 128,6 млрд вон ($119 млн) со счетов компании на счета своих родственников.

Суд постановил оставить его на свободе по состоянию здоровья до рассмотрения апелляции. 95-летний бизнесмен страдает деменцией.

Дочь основателя компании Шин Ёнджа приговорена к двум годам тюремного заключения, а его старший сын признан невиновным.

Реформа чеболей

Судебный процесс имеет большое значение для Южной Кореи - управляемые семейными кланами крупные бизнес-конгломераты, или чеболи, как их здесь называют, до сих пор считались неприкосновенными, так как на их деятельности во многом основывался экономический рост страны.

Однако в последние годы эти гиганты - не только Lotte, но и Samsung, Hyundai, LG - вызывают все больше недовольства в стране как источники неравенства и коррупции.

"Долгое время в Южной Корее терпимо относились к деятельности руководителей чеболей из-за того значительного вклада, который они вносили в экономику страны, и в результате многим из них с рук сходили серьезные финансовые преступления", - сказала в интервью Би-би-си бизнес-обозреватель журнала Korea Expose Джувон Пак.

В августе фактический руководитель компании Samsung Ли Джэён был приговорен к пяти годам тюремного заключения за скандал со взятками, который также привел к импичменту бывшего лидера страны Пак Кын Хе. Президент Мун Чжэ Ин был избран после импичмента, и главным обещанием его предвыборной кампании было искоренение коррупции.

Джувон Пак считает, что приговор Ли стал "недвусмысленным предостережением" чеболям и шагом на пути к более жесткому контролю за деятельностью южнокорейских корпораций.

Неопределенное будущее

У Lotte Group есть и другие проблемы.

30% ее продукции продается в Китае, но ее деятельность в Китае сильно пострадала из-за политической напряженности между Пекином и Сеулом в связи с размещением на территории Южной Кореи американской противоракетной системы. В результате 80% магазинов Lotte Group в Китае были закрыты.

В самой Южной Корее беспошлинная торговля Lotte Group ориентирована главным образом на китайских туристов. И теперь, после значительного спада китайского туризма в страну, компания терпит серьезные убытки.

Шин Гёкхо основал Lotte Group еще в 40-е годы. С тех пор компания превратилась в гигант с десятками магазинов, ресторанов и отелей, преимущественно в Южной Корее и Японии.