РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ в Москве

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 декабря 2017 года примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Москве. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

По данным ведомства, неформальные саммиты Совета глав СНГ, как правило, созываются по инициативе руководителя одной из стран Содружества. Формат подобных встреч, с учетом возможных пожеланий ее участников, предлагает государство, где она проводится.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×