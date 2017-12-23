Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ в Москве

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 декабря 2017 года примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Москве. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

По данным ведомства, неформальные саммиты Совета глав СНГ, как правило, созываются по инициативе руководителя одной из стран Содружества. Формат подобных встреч, с учетом возможных пожеланий ее участников, предлагает государство, где она проводится.