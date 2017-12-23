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  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ШОС организовала в Пекине торжественный прием по случаю наступающего Нового года
CA-NEWS (KZ) - Торжественный прием Шанхайской организации сотрудничества по случаю наступающего Нового 2018 года состоялся накануне, 22 декабря в Пекине, столице КНР, сообщает официальный сайт ШОС.

В празднично украшенном зале гостиницы Legendalе в сердце китайской столицы собрались главы дипломатических миссий государств, входящих в «семью ШОС», дипломаты дружественных ШОС стран, представители международных и партнёрских организаций, научных и общественных, культурных и деловых кругов, министерств и ведомств Китая, друзья ШОС из ряда провинций и городов КНР. Министерство иностранных дел Китая на приеме представлял помощник министра господин Ли Хуэлай, сообщается на официальном сайте организации.

Гостей встречали традиционные «хозяева» вечера — Дед Мороз и Снегурочка, а также богато украшенная новогодняя ёлка, светящаяся разноцветными огнями и яркими украшениями.

Обращаясь к гостям и ко всем друзьям Шанхайской организации сотрудничества, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов поблагодарил всех за поддержку и сотрудничество в уходящем 2017 году, который стал новой вехой в развитии Организации.

Генеральный секретарь ШОС заявил, что «опираясь на Стратегию развития до 2025 года, Организация, вооружённая свежими идеями, новаторскими подходами и твёрдым ощущением лидерства будет уверенно продвигаться вперёд. В 2018 году ШОС продолжит решать важные проблемы, которые волнуют людей в сферах безопасности, экономики и развития диалога культур».

Р.Алимов пожелал всем собравшимся больших успехов в наступающем Новом 2018 году, здоровья, счастья и благополучия, гармонии, мира и процветания.

С большим интересом гости познакомились с праздничной новогодней программой, представленной участниками известного ансамбля «Восток».

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