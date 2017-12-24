РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В США на Apple подали в суд за намеренное замедление работы старых iPhone

CA-NEWS (CA) - В США как минимум семеро владельцев айфонов подали иски к Apple после того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone ради продления срока службы батареи. По информации портала TMZ, житель Лос-Анджелеса Стефан Богданович через суд потребовал от компании прекратить эту практику, введенную без согласия пользователей.

Другая жительница США Дакота Спис, которая также подала иск, заявила, что Apple не спросила у них согласия на замедление работы их айфонов, и потребовали компенсацию ущерба. Размер компенсации в их исковом заявлениине указан.

Также коллективный иск против Apple был подан в Чикаго, сообщает издание Chicago Sun-Times. В качестве истцов выступили пятеро жителей разных штатов, которые владеют айфонами разных моделей, от iPhone 5 до iPhone 7. Они назвали действия Apple «вводящими в заблуждение, аморальными и неэтичными» и заявили, что компания нарушает законы о защите прав потребителей.

В свою очередь издание Chicago Sun Timesотмечает, что против компании также подали иски жители Иллинойса, Огайо, Индианы и Северной Каролины. В иске отмечается, что нынешняя стратегия компании нарушает закон о защите прав потребителей. Они также потребовали компенсации ущерба, при этом не указав конкретную сумму, пишет издание.

Apple пока не прокомментировала поданные против нее судебные иски.

В середине декабря пользователи Reddit опытным путем выяснили, что на новых версиях iOS айфоны замедляются, но возвращаются к нормальному режиму работы после замены батареи.

20 декабря Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей айфонов на более новых операционных системах iOS. Такая технология работает в iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE. В Apple объяснили, что замедление нужно, чтобы продлить срок работы батареи телефона, которая со временем изнашивается и теряет рабочие качества.

Ряд пользователей iPhone не согласились с подобным подходом компании. Как отмечает Chicago Sun Times, в исках говорится о том, что «Apple вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства, в то время как продлить службу смартфона может простой сменный аккумулятор».

Новости по теме:

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
gosha1210
11:56, 24 декабря 2017
Ущерб наверное втом что америкосы лишний раз поднимали задницу с дивана и ставили на зарядку?
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×