Президент Туркменистана поручил устанавливать газовые счетчики для населения
- Туркменистан, общество
- 14:49, 24 декабря 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил установить в домах газовые счетчики, сообщает в пятницу, 22 декабря пресс-служба главы государства.
Президент на заседании правительства Туркменистана «дал вице-премьеру ряд поручений по внедрению в производственную и социальную сферы современных энергосберегающих технологий, а также систем учета потребления голубого топлива», говорится в сообщении.
Напомним, в этому году в Туркменистане отменили социальные льготы для населения и с 1 ноября в стране начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги.
В Туркменистане действовали льготы по предоставлению населению бесплатного лимита газа, электричества и воды.
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