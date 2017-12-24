Президент Туркменистана поручил устанавливать газовые счетчики для населения

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил установить в домах газовые счетчики, сообщает в пятницу, 22 декабря пресс-служба главы государства.

Президент на заседании правительства Туркменистана «дал вице-премьеру ряд поручений по внедрению в производственную и социальную сферы современных энергосберегающих технологий, а также систем учета потребления голубого топлива», говорится в сообщении.

Напомним, в этому году в Туркменистане отменили социальные льготы для населения и с 1 ноября в стране начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги.

В Туркменистане действовали льготы по предоставлению населению бесплатного лимита газа, электричества и воды.