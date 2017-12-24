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  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава SpaceX показал приготовленную к полету на Марс машину

CA-NEWS (CA) - Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о намерении отправить на Марс на ракете Falcon Heavy красный автомобиль Tesla Roadster и показал фото машины в Instagram.

Маск пояснил, что считает «скучными» бетонные или стальные блоки, которые обычно используются в качестве утяжелителей для ракеты, а потому намерен отправить «нечто необычное», а именно свою личную машину Tesla Roadster.

Он добавил, что в машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Тестовый запуск ракеты Falcon Heavy намечен на январь 2018 года. Глава SpaceX отметил, что ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

Предполагается, что ракета-носитель способна доставлять 63 тонны груза на околоземную орбиту и почти 17 тонн на Марс.

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Комментарии (1)
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Metropol
17:44, 24 декабря 2017
В каждом классе есть отличник. В каждой стране есть свой герой. А на целый мир есть всемирный уникальный человек - и это Илон Маск! Считаю за честь - родиться в одном веке с ним!
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