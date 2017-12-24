Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ вступило в силу

- Межправительственное соглашение о временной трудовой деятельности граждан Узбекистана в РФ, подписанное 5 апреля 2017 года в ходе госвизита президента Шавката Мирзиёева в Россию, вступило в силу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"В соответствии с документом, уполномоченные органы России внедряют порядок, гарантирующий трудовым мигрантам правовую защиту, соблюдение требований о минимальной заработной плате, достойные жилищно-бытовые условия, медицинское и социальное страхование", - говорится в сообщении.

Как информирует ведомство, документ определяет порядок и условия взаимодействия сторон по организованному набору граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в РФ в рамках международно признанных форм сотрудничества в сфере трудовой миграции.

По данным госкомстата, в настоящее время на заработках за пределами республики находится более 3 млн узбекистанцев, что составляет почти треть трудоспособного населения страны. По информации МВД РФ, примерно 2 млн из них находятся в России. С начала уходящего года их прирост составил почти 600 тыс., что на 10% больше чем в 2016 году.