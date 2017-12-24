Роспотребнадзор передал Узбекистану и Казахстану две мобильные лаборатории
- Узбекистан, общество
- 10:06, 24 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в рамках программы содействия странам Восточной Европы и Центральной Азии передала Узбекистану и Казахстану две микробиологические лаборатории для экспресс-диагностики.
Вместе с мобильными лабораториями Казахстану и Узбекистану переданы лабораторное оборудование, расходные материалы и препараты для диагностики. Весь этот комплекс поможет в совершенствовании эпиднадзора за возбудителями чумы, туляремии, геморрагической лихорадки. Специалисты Казахстана и Узбекистана прошли соответствующее обучение.
Оборудование, переданное в дар, способствует поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе для эпиднадзора и мониторинга.
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