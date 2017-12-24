Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного делового центра «Tashkent Сity» (видео)

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с усовершенствованным проектом международного делового центра «Tаshkent Сity», возводимого в центре столицы, сообщает УзА.

Глава государства, побывав на территории строительства «Tаshkent Сity» 28 октября текущего года, обсудил задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы, дал поручения по дальнейшей доработке проекта, ускорению строительства.

Согласно улучшенной концепции международного делового центра «Tаshkent Сity» здания и сооружения возводятся различными строительными организациями. Проекты реализуются совместно с инвесторами из Китая, Турции, Южной Кореи и других стран.

Президент страны побеседовал с инвесторами, участвующими в строительстве, поинтересовался их мнением и инициативами.

Центр, который станет «городом в городе», будет построен в два этапа в ближайшие четыре года.