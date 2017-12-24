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  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить, - Назарбаев о перераспределении полномочий между ветвями власти

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз прокомментировал перераспределение полномочий между ветвями власти, сообщают казахстанские сми.

"Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению властных полномочий. 35 полномочий по закону определенных президенту переданы Парламенту или правительству. Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить. Если что-то не получается, пойти попросить разрешения, сказать: "президент сказал". Нет, чтобы предложить самому. Так всегда легче", - отметил Назарбаев.

"Когда Советский союз был, "крыша над головой" в Москве была. Тоже можно было, если чего-то не хватает, пошел, выпросил, договорился, согласовал и "с меня как с гуся вода". Так говорили тогда. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные дела, больше дать прав Парламенту, как законодательной власти по контролю над исполнительной властью - то, что мы сделали, мы сделали правильно", - отметил президент.

Напомним, Нурсултан Назарбаев провел беседу с представителями отечественных средств массовой информации. В ходе встречи, которая состоялась в сфере "Нур Алем" в Астане, Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов.

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Комментарии (4)
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emil80
15:46, 24 декабря 2017
авторитет в глазах Кыргызов он конечно уронил
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tokotai
13:35, 24 декабря 2017
че жаловатся вся власть у него в руках и отвечать за все ему. в нормальных в странах есть разграничения между ветвями власти. как в сша судья маленького штата заблокировал указ трампа
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EAlibek
11:11, 24 декабря 2017
Цитата: tusha 11:04, 24.12.2017
имитация передачи полномочий, без него, ничего не решается в стране, все равно власть у него. просто самопиар.

он это делает для следующей власти
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tusha
11:04, 24 декабря 2017
имитация передачи полномочий, без него, ничего не решается в стране, все равно власть у него. просто самопиар.
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