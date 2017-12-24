Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить, - Назарбаев о перераспределении полномочий между ветвями власти

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз прокомментировал перераспределение полномочий между ветвями власти, сообщают казахстанские сми.

"Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению властных полномочий. 35 полномочий по закону определенных президенту переданы Парламенту или правительству. Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить. Если что-то не получается, пойти попросить разрешения, сказать: "президент сказал". Нет, чтобы предложить самому. Так всегда легче", - отметил Назарбаев.

"Когда Советский союз был, "крыша над головой" в Москве была. Тоже можно было, если чего-то не хватает, пошел, выпросил, договорился, согласовал и "с меня как с гуся вода". Так говорили тогда. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные дела, больше дать прав Парламенту, как законодательной власти по контролю над исполнительной властью - то, что мы сделали, мы сделали правильно", - отметил президент.

Напомним, Нурсултан Назарбаев провел беседу с представителями отечественных средств массовой информации. В ходе встречи, которая состоялась в сфере "Нур Алем" в Астане, Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов.