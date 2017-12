Минюст Казахстана считает заморозку средств Нацфонда американским банком неправомерной

- Американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила 22 млрд долларов активов Национального фонда Казахстана по судебному иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против Правительства Казахстана. Эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции Казахстана.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Анатолий Стати инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Английский суд удовлетворил требования молдавского бизнесмена. Однако в Министерстве юстиции считают, что американская холдинговая компания не имеет права замораживать казахстанские счета, поскольку Казахстан в лице Нацфонда не состоит в каких-либо коммерческих отношениях с банком Bank of New York Mellon. Следовательно, нет оснований для ареста средств.

"Казахстан и Национальный банк РК по-прежнему придерживаются мнения о том, что банк Bank of New York Mellon нарушает свои договорные обязательства перед Национальным банком РК. В рамках ускоренной процедуры Казахстан и Нацбанк РК подали ходатайство в Высокий суд Англии о вынесении судебного определения о том, что Bank of New York Mellon не имел права замораживать средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Нацбанка РК. В то время как английский суд отказал в вынесении такого определения, решение от 21 декабря 2017 года поднимает важные вопросы касательно значения положения в договоре между Bank of New York Mellon и Национальным банком РК", – сказано в официальном сообщении Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что Нацбанк рассматривает возможность обжалования этого решения суда, сообщает Informburo.kz.

"Судебные процессы по признанию и приведению в исполнение решения арбитражного трибунала займут определённое время. В любом случае, риски Республики Казахстан ограничиваются суммой арбитражного решения – 497 658 101 долларов плюс проценты, определённые как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму 8 975 496,40 долларов. Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения точно так же, как это удалось сделать в Великобритании", – заверили в Министерстве юстиции РК.

На протяжении последних четырёх лет Казахстан вовлечён в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным Анатолием и Габриэлем Стати. Основное арбитражное решение было вынесено в пользу истцов в декабре 2013 года на сумму более 500 млн долларов.

19 марта 2014 года Казахстан обжаловал это решение в апелляционном суде в Стокгольме и потребовал его отмены. Пока шли судебные процессы, Казахстан получил информацию и документы, которые показали, что Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему.

"Суть мошеннической схемы заключалась в том, что через серию сделок с нераскрытыми аффилиированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты Стати, заключив фиктивные договоры, мошенническим образом завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Более того, лжесвидетельствовали перед международным арбитражным трибуналом. Кроме того, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан через международное следственное поручение удалось получить дополнительные материалы от правоохранительных органов Латвии, доказывающие криминальную схему Стати", – уточнили в Минюсте.

Получив доказательства о мошенничестве, Казахстан обратился с ходатайством об отмене арбитражного решения в апелляционный суд Швеции. Однако шведские суды отказались рассматривать по существу факты мошенничества. Казахстан продолжал доказывать свою правоту. В итоге 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путём.

"Высокий суд дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнётся в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведётся подготовка", – заключили в ведомстве.

5 октября 2017 года Казахстан подал гражданский иск против Анатолия и Габриэля Стати в окружной суд Вашингтона. В иске Казахстан потребовал возмещения убытков и взыскания ущерба от мошеннических действий Анатолия и Габриэля Стати.

По данным Минюста РК, молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты они мошенническим путём завышали стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане.

Объяснить арест средств Нацфонда судом Амстердама просили Нацбанк депутат Мажилиса Азат Перуашев и депутат Сената Дархан Калетаев. Исполняющий обязанности председателя Национального банка Олег Смоляков ответил, что действительно существуют иски ряда частных лиц и компаний к Республике Казахстан. Суды в таких случаях могут выносить решение о заморозке активов, которые рассматриваются как принадлежащие Казахстану.