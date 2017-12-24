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  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На достройку Рогуна в 2018 году планируется направить свыше $550 миллионов, - Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Объем финансирования строительства Рогунской ГЭС со всех источников в наступающем году планируется увеличить на $34 млн. В нынешнем году на достройку этого объекта было направлено $533 млн.

«На возведение Рогунской ГЭС в 2017 году со всех источников финансирования израсходовано $533 млн. В 2018 году на эти цели предусмотрено почти $567 млн», - сообщил президент Таджикистана в пятницу, 22 декабря, в ходе своего обращения к парламенту страны.

Ранее в Минфине отметили, что в течение 2017 года на достройку Рогуна из госбюджета будет направлено около $215 млн. Такой же объем бюджетных средств был израсходован для ведения работ на Рогунской стройплощадке в 2016 году.

Строительством Рогунских объектов с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo. Ожидается, что первый агрегат станции будет сдан в эксплуатацию в конце 2018 года, а второй – в начале 2019 года, сообщает АП.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 4 миллиарда долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции высотой 335 метров станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что в полтора раза больше годовой выработки Нурекской ГЭС.

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