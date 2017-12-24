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  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан занял 108,Казахстан -65, Узбекистан-99, Кыргызстан-123 место в рейтинге Forbes по ведению бизнеса
CA-NEWS (KZ) - Среди 153 стран мира Таджикистан на 108-ом месте в рейтинге самых лучших стран для ведения бизнеса, составленный американским журналом Forbes.

Рейтинг опубликован в среду, 21 декабря, на сайте издания.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан – 65-ое место. Узбекистан расположился на 99-ом месте, Кыргызстан – на 123-ом месте. Туркменистан в рейтинге отсутствует.

В графе Таджикистана отмечается, что ВВП республики в прошлом году вырос на 6,9%, население страны составляло 8,5 миллионов человек, ВВП на душу населения – 800 долларов.

Лучшими странами для ведения бизнеса признаны Великобритания, Новая Зеландия и Нидерланды. Замыкают рейтинг Гаити, Гамбия и Чад.

В рейтинге Forbes оцениваются 153 страны по 15 критериям: право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая), бюрократизм и защищенность инвесторов.

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Комментарии (1)
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barenov
16:52, 24 декабря 2017
Если у кого то власть реально отнимет бизнес, то к нам никто не приедет из инвесторов и мы достойно займем 153 место по пункту личная защищенность и защищенность инвесторов
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