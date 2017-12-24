Душанбе и Вашингтон обсудили вопрос обмена оперативной информацией
- Таджикистан, общество
- 17:31, 24 декабря 2017
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CA-NEWS (TJ) - Вопрос об обмене оперативной информацией обсудили глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и Временный поверенный в делах посольства США в Душанбе Кевин Коверт.
Встреча состоялась 19 декабря в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД республики.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества двух государств в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговля людьми.
Совестная борьба с организованной транснациональной преступностью также была в центре внимания двух сторон, сообщает АП.
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