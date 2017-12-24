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  24 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе и Вашингтон обсудили вопрос обмена оперативной информацией
CA-NEWS (TJ) - Вопрос об обмене оперативной информацией обсудили глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и Временный поверенный в делах посольства США в Душанбе Кевин Коверт.

Встреча состоялась 19 декабря в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД республики.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества двух государств в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговля людьми.

Совестная борьба с организованной транснациональной преступностью также была в центре внимания двух сторон, сообщает АП.

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