10 главных событий 2017 года в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Монгольские информагентство Монцамэ назвало 10 главных событий 2017 года.

1.Халтмаагийн Баттулга избран пятым президентом Монголии

На пост президента Монголии официально были выдвинуты кандидатуры М.Энхболда от Монгольской Народной партии (МНП), Х.Баттулга от Демократической партии (ДП) и С.Ганбаатара от Монгольской Народно-революционной партии (МНРП). Голосования состоялись 26 июня 2017 года, в результате которых ни один из трех кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. В связи с этим, было решено провести второй тур голосований 7 июля. Во втором туре голосований за пост президента Монголии претендовали кандидаты М.Энхболд и Х.Баттулга. По итогам голосования кандидат Баттулга набрал большинство голосов избирателей и был избран пятым президентом Монголии.

2. Ухнаагийн Хурэлсух назначен премьер-министром Монголии и главой МНП

Парламент Монголии на своей внеочередной сессии, созванной 7 сентября, обсудил вопрос об отставке премьер-министра Ж.Эрдэнэбата. За отставку главы правительства проголосовали 42 из 73 присутствующих депутатов (57,5%), против - 42,5%. В связи со сложившейся ситуацией, 4 октября на пленарном заседании сессии ВГХ парламентарии рассмотрели вопрос о назначении У.Хурэлсуха на пост премьер-министра Монголии, и члены парламентской группы ДП и МНРП, независимый депутат единогласно поддержали его кандидатуру. 21 ноября на съезде МНП, в котором приняли участие 1308 членов партии, действующий премьер-министр Монголии был избран новым 15-м по счету председателем партии, набрав 63.1% голосов делегатов. Таким образом, У.Хурэлсух стал премьер-министром Монголии и председателем МНП.

3. Экономические трудности и сотрудничество с МВФ

Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд. Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов. Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга. Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга. Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн. В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1%, что стало самым низким показателем за семь лет.

4. Долг перед китайской компанией «Чалко» погашен полностью

Компания «Эрдэнэс Тавантолгой» 30 марта завершила выплаты по кредиту на сумму $350 млн, полученному в 2010 году от китайской компании «Чалко». Таким образом, доходы от добычи угля на шахтах Западного и Восточного Цанхи угольного месторождения «Тавантолгой» сконцентрированы в госбюджет. С 2010 года наша страна для погашения долга выплачивала компании «Чалко» около $240 млн, и по данным на октябрь 2016 года сумма долгового обязательства составляла $110 млн. Цены на уголь составляли, по данным сентября 2016 года, $26 за тонну, а с введением условий открытого тендера цены возросли. К примеру, стоимость угля, добытого из шахты Западного Цанхи выросла до $72.5 за тонну.

5. В аймаке Умнуговь введен в эксплуатацию ветропарк

В сентябре на территории сомона Цогтцэций аймака Умнуговь состоялась церемония ввода в строй второго ветряного парка Монголии с мощностью 50 мегаватт. Проект по строительству ветряной электростанции «Цэций» на общую сумму $128 млн был реализован компанией «Clean Energy Asia», занимающейся деятельностью в сфере возобновляемых источников энергии. Данная ветряная электростанция способна производить 200 млн. кВт электроэнергии в год. Как отмечают специалисты, в результате её ввода в эксплуатацию появилась возможность снабжать электроэнергией не только центральные регионы Монголии, но и все производственные процессы на месторождениях Оюу толгой и Тавантолгой.

6. Доктор О.Сэргэлэн вошла в пятёрку лучших хирургов мира

Американская коллегия хирургов (англ. American College of Surgeons) ежегодно объявляет пять лучших хирургов мира. Американская коллегия хирургов является научной и образовательной ассоциацией врачей-хирургов, основанная в 1912 году в целях улучшения качества медицинской помощи для хирургических пациентов. В этом году за звания лучших хирургов мира претендовали 127 тыс. врачей из 70 стран мира, и только 5 врачей вошли в этот престижный список. Среди них названа руководительница национальной команды по трансплантации печени Первой центральной клиники доктор медицинских наук О.Сэргэлэн. Она признана одной из пяти лучших хирургов мира. Она работает также деканом хирургического факультета Национального университета медицинских наук. Премию лучшего хирурга доктору О.Сэргэлэну вручили 23 октября в городе СанДиего.

7. Монгольской спорстменке мирового уровня присвоено звание Героя Труда

1 ноября по указу президента Монголии известной спортсменке, серебряной призёрше Олимпийских игр 2016 года, чемпионке мира 2017 года Д.Сумъяа присвоено звание Героя Труда Монголии и вручены орден Д.Сухбаатара и значок «Золотое соёмбо». Мировой рейтинг дзюдоистов, обновлен Международной федерацией дзюдо, после завершения Большого шлема, прошедшего 2-3 декабря в Токио. Спортсменка Д.Сумъяа (в весе 57 кг) занимает лидирующую позицию в этом списке.

8. Монголия запустила в космос свой первый спутник

4 июня в 05:50 часов по улаанбаатарскому времени с космического центра Кеннеди, расположенного в штате Флорида был запущен в космос первый монгольский спутник «Мазаалай». Спутник назван в честь монгольского редчайшего животного – гобийского медведя «Мазаалай». По плану, спутник на орбиту вывела ракета «Falcon-9» компании «SpaceX». Запуск спутника открыл новые возможности для нашей страны, например, проводить самостоятельные космические исследования, составить более точную географическую карту на основе фотографий, снятых со спутника, а также предотвращать стихийные бедствия

9. Монголы установили новые мировые рекорды

Спортсмены Интеллектуальной Академии Монголии в 2017 году успешно приняли участие в 46 международных турнирах, и выиграли 760 медалей. В частности, спортсменки-близнецы Н.Мунхшур и Н.Энхшур участвовали в международном турнире по интеллектуальным видам спорта, прошедшем в китайском городе Шэньчжэнь. Они установили пять новых мировых рекордов, и два из них будут внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Также международный гроссмейстер Н.Мунхшур, набрав 8035 очков, стала абсолютной победительницей данного турнира. Помимо этого, спортсмены сборной Монголии стали чемпионами мира в первенстве, прошедшем с 1 по 3 декабря в Джакарте. Наши интеллектуальные атлеты завоевали 21 золотую, 21 серебряную медаль и 15 бронзовых медалей, а в сумме завоевали 57 медалей из 90. В итоге они набрали 22531 баллов и стали абсолютными чемпионами мира.

10.Желание подняться на вершину и катастрофа на горе Отгонтэнгэр

Группа альпинистов в составе 27 человек под руководством мастера горного спорта Н.Сурэнжава 21 октября совершила подъем на вершину горы Отгонтэнгэр в аймаке Завхан. Семьнадцать человек погибли на обратном пути в результате схода снежной лавины. Поисковая работа длилась 4 дня, в ходе которой были найдены тела 15 альпинистов. Тела последних пропавших 2 альпинистов нашли 24 октября.