МЧС Узбекистана и России обменялись опытом между службами

- Делегация Узбекистана во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Рустамом Джураевым на прошлой неделе посетила Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, сообщает пресс-служба министерства РУз.

Во время посещения узбекской делегации продемонстрировали возможности информационных систем. Особый интерес вызвал космический мониторинг, с помощью которого удается чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предупреждать и своевременно реагировать на такие бедствия, как наводнения, природные пожары, землетрясения. Представителям делегации показали использование 3D моделирования при оценке сценария развития обстановки.

Для налаживания постоянного обмена оперативной информацией между НЦУКС была организована видеоконференцсвязь министра Рустама Джураева с оперативной службой МЧС Узбекистана для заслушивания доклада об обстановке на территориях.

Рустам Джураев отметил высокий уровень организации деятельности реагирующих подразделений МЧС России и значительный объем работы, выполняемый российскими специалистам для обеспечения безопасности населения такой большой страны, а также выразил интерес к развитию дальнейшего взаимодействия, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС России.