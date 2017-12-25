Казахстанский депутат назвал казахско-кыргызскую границу «дырявой»

CA-NEWS (KZ) - Депутат Роман Ким в ходе правительственного часа в Мажилисе назвал границу между Казахстаном и Кыргызстаном "дырявой", предает Tengrinews.kz

"Вопрос пограничной службе. Они у нас очень хорошо отвечают, знают каждый столб. Если все так хорошо, скажите, пожалуйста, почему у нас "дырявая" граница между Кыргызстаном и Казахстаном? Я говорю о неконтролируемой контрабанде скота, которая не прекращается", - обратился депутат Роман Ким к представителям погранслужбы.

"В настоящее время на государственной границе с Кыргызстаном осталась только пограничная служба. Сегодня говорить о том, что это контрабанда, так как они (Кыргызстан) вошли в состав ЕАЭС, это не является контрабандой, то, что перемещается через пункты пропуска. Есть проблемы, мы с этим в настоящее время боремся. В инженерном плане государственная граница на кордайском направлении, на таразском направлении - мы сейчас закрываем. Полностью еще не закрыли, но результаты уже есть", - ответил на вопрос глава Пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов.

"Главная контрабанда по "зеленке" у нас была и остается – перегон скота. На решение этих вопросов мы уделяем самое активное внимание. Личного состава и техники достаточно для того, чтобы обеспечить охрану границы", - заверил Дархан Дильманов.

"Мы не зря задаем этот вопрос, поскольку эпизоотическая ситуация в Кыргызстане очень тревожная. Нам бы не хотелось вместе с табуном получить очередной перечень болезней для нашего скота, что снизит наш экспорт за рубеж. Тут сам по себе вопрос серьезный", - подытожил обсуждение вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.



