При атаке смертника на здание разведки в столице Афганистана погибли 8 человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:43, 25 декабря 2017
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле. Все погибшие – гражданские лица, сообщает в понедельник, 25 декабря Еuronews.
Еще трое получили ранения.
Инцидент произошел около 8:00 утра по местному времени. По данным агентства, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). Террорист-смертник привел в действие бомбу в тот момент, когда служащие шли на работу.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».
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