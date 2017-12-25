Казахстан отложил поставку урана Ирану

- Компания «Казатомпром» отложила поставку урана Ирану до получения разрешения от шести мировых держав – участниц ядерного соглашения с Тегераном, подписанного в 2015 году, сообщили в воскресенье зарубежные СМИ.

Данное соглашение предполагает ограничение Тегераном своей ядерной деятельности взамен на смягчение санкций.

По сообщению британского новостного сайта New Europe, председатель «Казатомпрома» Галымжан Пирматов на брифинге 21 декабря в Астане сказал, что поставка уранового концентрата Ирану возможна лишь при получении одобрения со стороны шести стран – участниц ядерного соглашения: Британии, Китая, Франции, России, Соединенных Штатов и Германии.

Контракт на приобретение Ираном у Казахстана 950 тонн уранового концентрата был подписан в апреле 2016 года. Согласно этому соглашению, поставки были запланированы на текущий год, однако отложены в связи с тем, что получение разрешения от заинтересованных сторон затянулось.

Иранский новостной сайт Financial Tribune пишет, что «Казатомпром» продлил действие контракта до 2020 года и поставки с условием наличия разрешения от шести стран запланированы на период с 2018 по 2020 год.