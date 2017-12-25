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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан проявляет интерес к проекту газопровода из Туркменистана в Индию

CA-NEWS (TM) - Проект строительства газопровода Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия интересен Казахстану, заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Сегодня для нас имеет интерес газопровод ТАПИ – это Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Мы этот вопрос своим партнерам в Индии и Туркменистане обозначили. Пока он находится на стадии изучения. Надо отметить, что газопровод еще не построен», - цитирует его слова Sputnik Казахстан.

Общая протяженность магистрального газопровода ТАПИ – 1814 километров, в том числе 214 километров проходит по территории Туркменистана, 774 километра — Афганистана, 826 километров — Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров.

Строительство туркменского участка началась в декабре 2015 года. В феврале 2018 года запланирована церемония закладки афганского участка газопровода.

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