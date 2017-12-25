ЕСПЧ принял жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза

- Узбекистан, общество
- 14:41, 25 декабря 2017
- Просмотров: 407
ЕСПЧ направил российским властям вопросы о том, было ли нарушено право Нурматова на личную свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и право на запрет пыток (статья 3 Конвенции). По словам Коротеева, российские власти должны ответить до 13 апреля 2018 года.
В августе Феруза задержали и признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП). Басманный суд оштрафовал его и принял решение о выдворении из страны. После решения ЕСПЧ процедуру выдворения Феруза временно приостановили.
С августа журналист находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). По его словам, он несколько лет безуспешно пытался получить в России убежище или статус беженца. Феруз уверен, что в Узбекистане его ждет тюремное заключение и пытки из-за его гомосексуальности и отказа в прошлом сотрудничать со спецслужбами.
В поддержку Феруза выступили общественные и культурные деятели, а также редакция «Новой газеты», где работал Али — они призвали не депортировать его в Узбекистан и позволить ему уехать в третью страну.