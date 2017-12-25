РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЕСПЧ принял жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза
CA-NEWS (UZ) - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу гражданина Узбекистана и журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза), написал на своей странице в Фейсбуке юридический директор правозащитной организации «Мемориал» Кирилл Коротеев.

ЕСПЧ направил российским властям вопросы о том, было ли нарушено право Нурматова на личную свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и право на запрет пыток (статья 3 Конвенции). По словам Коротеева, российские власти должны ответить до 13 апреля 2018 года.

В августе Феруза задержали и признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП). Басманный суд оштрафовал его и принял решение о выдворении из страны. После решения ЕСПЧ процедуру выдворения Феруза временно приостановили.

С августа журналист находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). По его словам, он несколько лет безуспешно пытался получить в России убежище или статус беженца. Феруз уверен, что в Узбекистане его ждет тюремное заключение и пытки из-за его гомосексуальности и отказа в прошлом сотрудничать со спецслужбами.

В поддержку Феруза выступили общественные и культурные деятели, а также редакция «Новой газеты», где работал Али — они призвали не депортировать его в Узбекистан и позволить ему уехать в третью страну.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×