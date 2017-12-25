ЕСПЧ принял жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза

- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу гражданина Узбекистана и журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза), написал на своей странице в Фейсбуке юридический директор правозащитной организации «Мемориал» Кирилл Коротеев.

ЕСПЧ направил российским властям вопросы о том, было ли нарушено право Нурматова на личную свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и право на запрет пыток (статья 3 Конвенции). По словам Коротеева, российские власти должны ответить до 13 апреля 2018 года.

В августе Феруза задержали и признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП). Басманный суд оштрафовал его и принял решение о выдворении из страны. После решения ЕСПЧ процедуру выдворения Феруза временно приостановили.

С августа журналист находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). По его словам, он несколько лет безуспешно пытался получить в России убежище или статус беженца. Феруз уверен, что в Узбекистане его ждет тюремное заключение и пытки из-за его гомосексуальности и отказа в прошлом сотрудничать со спецслужбами.

В поддержку Феруза выступили общественные и культурные деятели, а также редакция «Новой газеты», где работал Али — они призвали не депортировать его в Узбекистан и позволить ему уехать в третью страну.