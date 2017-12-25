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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен посол по особым поручениям МИД Монголии
CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Д.Цогтбаатар издал указ о назначении дипломата Б.Мандахбилэга послом по особым поручениям МИД, чтобы вывести Монголию из списка “Налоговых гаваней”, опубликованного ЕС 5 декабря, сообщает Монцамэ.

Координируя совместные усилия Министерства иностранных дел и Министерства финансов, посол по особым поручениям МИД Б.Мандахбилэг будет работать в направлении присоединения Монголии к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Многосторонней конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, и реализации Плана действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

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