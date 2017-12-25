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  25 декабря 2017
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Назарбаев прокомментировал переименование улицы в свою честь
CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в Алматы, сообщают казахстанские сми.

"Кто-то мне написал письмо недавно, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз уж он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это все - суета", - отметил президент Казахстана.

"Я всегда выступаю против этого. Единственное, я согласился на университет (Назарбаев Университет). Чтобы его все поддержали - и правительство, и страна. У нас не было такого. Это самое продвинутое учебное заведение, которое служит примером всем другим университетам".

"Все остальное - решения местных властей. Конечно, я могу своим указом запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать! Не надо. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками", - подчеркнул глава государства.

"А что бывает с памятниками, мы все прекрасно знаем. Ну назвали... Хорошо хоть Фурманова (переименовали), не кого-нибудь..." - улыбнулся Нурсултан Назарбаев.

"Алматы - все же родной город. Спасибо за все. Но не надо это делать", - заключил президент.

Напомним, 30 ноября улица Фурманова в Алматы была переименована в проспект Назарбаева.

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