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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Зимние каникулы для школьников в Монголии продлятся с 1 января по 1 февраля
CA-NEWS (MNG) - В Монголии из-за увеличения заболеваний гриппом зимние каникулы в школах начнутся с 1 января и продлятся до 1 февраля, сообщает местный портал Gogo.

Правительство Монголии провело внеочередное заседание и решил приблизиться к срокам зимних каникул.

На прошлой неделе у 6,6% пациентов с гриппом обратились за лечением врача в Улан-Баторе. Этот показатель составляет 5,9 процента в сельской местности. Также на прошлой неделе процент посещаемости детей в школах составлял 75%, в детских садах 95%.

На основании всех вышеуказанных номеров кабинет министров Монголии решил изменить график зимних каникул, чтобы не усугублять ситуацию.

Из-за этого каникулы в третьем семестре будут сокращены до одной недели, а летние каникулы будут отложены на неделю.

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