Зимние каникулы для школьников в Монголии продлятся с 1 января по 1 февраля
CA-NEWS (MNG) - В Монголии из-за увеличения заболеваний гриппом зимние каникулы в школах начнутся с 1 января и продлятся до 1 февраля, сообщает местный портал Gogo.
Правительство Монголии провело внеочередное заседание и решил приблизиться к срокам зимних каникул.
На прошлой неделе у 6,6% пациентов с гриппом обратились за лечением врача в Улан-Баторе. Этот показатель составляет 5,9 процента в сельской местности. Также на прошлой неделе процент посещаемости детей в школах составлял 75%, в детских садах 95%.
На основании всех вышеуказанных номеров кабинет министров Монголии решил изменить график зимних каникул, чтобы не усугублять ситуацию.
Из-за этого каникулы в третьем семестре будут сокращены до одной недели, а летние каникулы будут отложены на неделю.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь