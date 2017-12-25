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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жителей Узбекистана предупреждают о шквалистом ветре и ухудшении видимости

CA-NEWS (UZ) - В районе перевала «Камчик», связывающего три самые густонаселённые области страны с остальной республикой, в 26-27 декабря ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, снежные заносы, сильный туман и гололедица.

По прогнозу Узгидромета, 26-27 декабря в районе перевала «Камчик» автодороги А-373 «Ташкент-Ош» ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, временами сильные, туман с ухудшением видимости до 50-100 м, усиление ветра до 22-25 м/с, на дороге снежные заносы, гололедица.

С 26 декабря начинается резкое понижение температуры воздуха, к 27-28 декабря температура понизиться ночью до -10...-15, днем до -5...-10 градусов.

В связи с этим, МЧС просит соблюдать необходимые меры предосторожности.

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