В Узбекистане отменено нотариальное заверение копий документов
- Узбекистан, общество
- 16:07, 25 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане граждан избавили от лишней волокиты при предоставлении копии документов. Отныне их не нужно заверять нотариально, гласит постановление правительства от 20 декабря.
Теперь нотариально заверенные копии требуются только с документов, которые необходимы за рубежом, утверждены или выданы органами иностранных государств, с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации, а также в случаях, прямо предусмотренных законом.
Также с документов, представляемых физическими и юридическими лицами, снимаются копии, которые заверяются органом, оказывающим государственную услугу, а подлинники возвращаются, сообщают vesti.uz.
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