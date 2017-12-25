РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане отменено нотариальное заверение копий документов
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане граждан избавили от лишней волокиты при предоставлении копии документов. Отныне их не нужно заверять нотариально, гласит постановление правительства от 20 декабря.

Теперь нотариально заверенные копии требуются только с документов, которые необходимы за рубежом, утверждены или выданы органами иностранных государств, с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации, а также в случаях, прямо предусмотренных законом.

Также с документов, представляемых физическими и юридическими лицами, снимаются копии, которые заверяются органом, оказывающим государственную услугу, а подлинники возвращаются, сообщают vesti.uz.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×