В Узбекистане отменено нотариальное заверение копий документов

- В Узбекистане граждан избавили от лишней волокиты при предоставлении копии документов. Отныне их не нужно заверять нотариально, гласит постановление правительства от 20 декабря.

Теперь нотариально заверенные копии требуются только с документов, которые необходимы за рубежом, утверждены или выданы органами иностранных государств, с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации, а также в случаях, прямо предусмотренных законом.

Также с документов, представляемых физическими и юридическими лицами, снимаются копии, которые заверяются органом, оказывающим государственную услугу, а подлинники возвращаются, сообщают vesti.uz.