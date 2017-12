Власти Саудовской Аравии оценили выкуп для задержанного принца Аль-Валида в $6 млрд

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии требуют за освобождение от племянника короля Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда ​как минимум $6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

62-летнего принца задержали вместе с десятками других членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов в начале ноября в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Ею руководит кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Саудовские власти сообщили мало информации об обвинениях, предъявленных задержанным. Известно, что Аль-Валида обвиняют в том числе в «отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве».

Большинство задержанных поместили в импровизированную тюрьму — отель «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде.

Аль-Валид через компанию Kingdom Holding Co. владеет долями в Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts. Рыночная стоимость холдинга оценивается в $8,7 млрд, а все состояние принца — в $16,8 млрд. Акции Kingdom Holding Co. упали на 14% с момента его ареста.

Другие источники Wall Street Journal сообщили, что Аль-Валид считает выплату такого выкупа признанием вины, что приведет к уничтожению его финансовой империи, которую он строил в течение 25 лет. В переговорах он предлагает властям обменять свою свободу на «большую часть своего бизнеса», известно WSJ. Однако при этом Аль-Валид хотел бы остаться во главе Kingdom Holding Co.

В ноябре Комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии отдал приказ о задержании более 200 человек, включая 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей национальной гвардии и военно-морского флота.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

Позднее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью The New York Times, что большая часть фигурантов расследования о коррупции согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.