Появление ИГ в Афганистане представляет серьезную угрозу для стран Центральной Азии и России, - спецпредставитель Путина

CA-NEWS (CA) - Появление террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане. Первые сообщения об этом стали появляться еще летом 2014 года. Сначала деятельность данной группировки была довольно ограниченной, но за последнее время «Исламское государство» существенно нарастило свою мощь в ИРА», - отметил он.

«По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших боевой опыт в Сирии и Ираке боевиков. Хотел бы обратить внимание на концентрацию игиловцев на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях», - рассказал Кабулов.

«Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», - заключил он.