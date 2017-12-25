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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Появление ИГ в Афганистане представляет серьезную угрозу для стран Центральной Азии и России, - спецпредставитель Путина
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CA-NEWS (CA) - Появление террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане. Первые сообщения об этом стали появляться еще летом 2014 года. Сначала деятельность данной группировки была довольно ограниченной, но за последнее время «Исламское государство» существенно нарастило свою мощь в ИРА», - отметил он.

«По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших боевой опыт в Сирии и Ираке боевиков. Хотел бы обратить внимание на концентрацию игиловцев на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях», - рассказал Кабулов.

«Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», - заключил он.

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Комментарии (1)
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aza1717
18:29, 25 декабря 2017
Путин байке ИГдерди Сириядан биз жакка айдап келген го:)))
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