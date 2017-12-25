В Узбекистане упрощена процедура получения временной прописки в столице

- Постановлением правительства страны внесены изменения в Положение о порядке постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Теперь для учета по месту пребывания (временной прописки) граждане, приехавшие в г. Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики в связи с командировкой, учебой, отпуском, повышением квалификации, лечением, могут не заключать нотариально удостоверенный договор аренды или безвозмездного пользования жилым помещением. Вместо этого они могут представить документы, подтверждающие вышеуказанные цели прибытия, сообщает "Норма".

Договор не требуется также при постановке на учет близких родственников и членов их семей.

Документ вступил в силу 23 декабря текущего года.

Напомним, что Ташкентская прописка является едва ли не самым желанным подарком для многих узбекистанцев, мечтающих изменить свою жизнь к лучшему. Ее владелец автоматически имел право приобретать недвижимость, устраиваться официально на работу в столице и др. В 2011 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон "О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области", который полностью изменил сложившуюся систему. В нем были четко прописаны 12 категорий граждан, которые имели право прописаться в этих двух административных единицах.

Иногороднему гражданину, не входящему в перечень из этих 12 категорий, практически невозможно.