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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев: Я ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.kz.

В Астане началась официальная встреча глав Казахстана и Кыргызстана.

"Мы ждали вас и встречаем с радостью. Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Вами. Мы существуем как независимая страна на протяжении 26 лет. Я лично сам за это время ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана, не делал плохих шагов. Это правильно. Мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас и будут жить после нас", - обратился Назарбаев к Жээнбекову на встрече в Акорде.

Он отметил, что у каждого поколения есть ответственность - сохранить дружбу между двумя странами, хорошие взаимоотношения и передавать их из поколения в поколение.

"Выражаю глубокую признательность за приглашение с официальным визитом в Казахстан. С самолета нас тепло встретили - мы это почувствовали. Когда я избрался президентом страны, вы отправили мне очень теплое поздравление, и, пользуясь случаем, выражаю свою благодарность. Вы наш аксакал, старший брат. Казахи и кыргызы - братские народы. У нас одни земли, мы пьем воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим. (...) Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договоренностей", - сказал в свою очередь Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что дипломатическим отношениям двух стран исполнилось 25 лет.

"Прошло 20 лет как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами. Вы правильно сказали, что в мире нет таких родственных народов, как кыргызы и казахи", - сказал кыргызский лидер. Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

Напомним, первая встреча Нурсултана Назарбаева с новым главой Кыргызской Республики прошла в Минске на полях саммита ОДКБ в конце ноября. Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. "Необходимо восстановить родственные и братские отношения между двумя странами. Это в интересах наших народов", - сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

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Комментарии (17)
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juve29
18:58, 25 декабря 2017
Не словом, а ДЕЛОМ нанес многомиллионные убытки простым кыргызстанцам! Спасибо Назарбаев.
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Tobokel
18:39, 25 декабря 2017
"Вы наш аксакал, старший брат." Нуууу.....Опять двадцать пять...Началось....Старая пластинка опять заиграла...Неужели нет в лексиконе других дипломатических комплиментов? Неужели не понятно, что НАН это понимает буквально?
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aza1717
18:27, 25 декабря 2017
Бизге чыныгы Президент эми келди корунот. Жээнбеков алга!!!
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VCHO
18:00, 25 декабря 2017
Политический опыт Назарбаева, позволяет ему нагло врать. На вопрос что они сделали плохого, надо начать с 2010 года...
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kg7777kg
17:51, 25 декабря 2017
Жээнбеков !!! Молодец сразу президент болоору менен конушу олколор менен мамилени туздоду . ...дагыда болсо башка мамлекеттерге барып орчундуу маселелерди чечсин ишине ийгилик...Кытайга барсын тажикстанга конушу мамлекеттердин баарына барып чекара маселесин чечип жана бизнеске жол ачсын ...
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eddi8
17:47, 25 декабря 2017
Надеюсь начнем с чистого листа на условиях взаимопонимания и уважения!
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super_boy
17:39, 25 декабря 2017
Первые зарубежные поездки Жээнбекова доказали, что он не только крепкий хозяйственник, но и хороший дипломат. Он умеет решать проблемы и визит в КЗ, тому главный пример. Помните, ещё в ноябре месяце диванные эксперты ванговали, что Астана будет удерживать блокаду по границам до весны 2018, а может и до лета.
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herbal
17:29, 25 декабря 2017
"Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев"

Вот, это дело, дружба и прогресс, а то "блокада", "контрабас", "не буду", "не хочу",
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expert2017
17:28, 25 декабря 2017
Главное чтобы АША не мешал Жеенбекову, не ставил ему палки и все ему поверят как президенту.
аватар
tusha
17:19, 25 декабря 2017
молодец баурский хан, хитрый хан, не то, что некоторые, ответил на дипломатичеком языке - говорить одно, делать -второе, думать о третьем.
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aliyush
17:18, 25 декабря 2017
"Мы приходим и уходим"
это он конечно знатно сказал
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Oficer_FBI
17:17, 25 декабря 2017
Жээнбеков достойный Президент и уверен он поднимет страну!
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Chingizbek
17:13, 25 декабря 2017
Я не разу не говорил плохо про Кыргызстан ведь я же не балабол, я человек дела, поэтому я делал плохо Кыргызстану
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Olof
17:08, 25 декабря 2017
Плохого не говорил, зато делал
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mara-expert
17:06, 25 декабря 2017
Ну главное все нормально между нашими странами. В действительности у нас много возможностей. Нельзя не использовать эти возвожности. Нужно увеличить товаро оборот. Усиливатся на мровом рынке вместе. Также осуществлять много пороектов в разных отраслях экономики
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Kantskii
17:05, 25 декабря 2017
Жээнбеков - татыктуу президент! Командасы кучтуу. Окмотто болсо жаш, реформаларага ыктаган кесипкойлор бар. Командасы иштегенди билет. Жээнбеков окмот башчы болуп турганда эле ВВПны 12% которгон, президент болгондо андан да узурлуу эмгектенет деп ишенем!
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pinkerton02
17:03, 25 декабря 2017
Хорошо сказано "уходим"?!?!
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