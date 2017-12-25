Назарбаев: Я ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.kz.

В Астане началась официальная встреча глав Казахстана и Кыргызстана.

"Мы ждали вас и встречаем с радостью. Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с Вами. Мы существуем как независимая страна на протяжении 26 лет. Я лично сам за это время ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана, не делал плохих шагов. Это правильно. Мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас и будут жить после нас", - обратился Назарбаев к Жээнбекову на встрече в Акорде.

Он отметил, что у каждого поколения есть ответственность - сохранить дружбу между двумя странами, хорошие взаимоотношения и передавать их из поколения в поколение.

"Выражаю глубокую признательность за приглашение с официальным визитом в Казахстан. С самолета нас тепло встретили - мы это почувствовали. Когда я избрался президентом страны, вы отправили мне очень теплое поздравление, и, пользуясь случаем, выражаю свою благодарность. Вы наш аксакал, старший брат. Казахи и кыргызы - братские народы. У нас одни земли, мы пьем воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим. (...) Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договоренностей", - сказал в свою очередь Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что дипломатическим отношениям двух стран исполнилось 25 лет.

"Прошло 20 лет как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами. Вы правильно сказали, что в мире нет таких родственных народов, как кыргызы и казахи", - сказал кыргызский лидер. Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы и соглашение по демаркации границы.

Напомним, первая встреча Нурсултана Назарбаева с новым главой Кыргызской Республики прошла в Минске на полях саммита ОДКБ в конце ноября. Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. "Необходимо восстановить родственные и братские отношения между двумя странами. Это в интересах наших народов", - сказал тогда Нурсултан Назарбаев.