В Астане загорелась новогодняя елка (видео)

- В Центральном парке Астаны загорелась новогодняя елка, передает Tengrinews.kz. Как сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, происшествие случилось утром 25 декабря.

"Сегодня, 25 декабря, в 06 часов 19 минут поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: улица Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06 часов 38 минут. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено", - сообщил Руслан Иманкулов.

Он дополнил, что в ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны. "На данный момент причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - добавил Руслан Иманкулов. В Комитете по ЧС еще раз обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.



