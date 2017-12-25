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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане загорелась новогодняя елка (видео)
CA-NEWS (KZ) - В Центральном парке Астаны загорелась новогодняя елка, передает Tengrinews.kz. Как сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, происшествие случилось утром 25 декабря.

"Сегодня, 25 декабря, в 06 часов 19 минут поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: улица Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06 часов 38 минут. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено", - сообщил Руслан Иманкулов.

Он дополнил, что в ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны. "На данный момент причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - добавил Руслан Иманкулов. В Комитете по ЧС еще раз обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.

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Комментарии (9)
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extep00312
18:07, 25 декабря 2017
Если мне пямять не изменяет, то в прошлом году у них упал елка?
аватар
Revolutionizes
18:00, 25 декабря 2017
Плохой знак для назара. Нельзя было закрывать границы и это произошло во время визита Соке
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Chyngyzbayke
17:57, 25 декабря 2017
елочка гори
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edik_1991
17:35, 25 декабря 2017
"АЛЁША" поджигатель!)))
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Ulan_6arap
17:21, 25 декабря 2017
Соке поджег . . .красава
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Matisa
17:20, 25 декабря 2017
Бородачи постарались...
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moment
17:12, 25 декабря 2017
aka7707
Зря ты так, не красиво!
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pinkerton02
17:10, 25 декабря 2017
Что то не всё спокойно в королеве казахском
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aka7707
17:07, 25 декабря 2017
Ха ха без елки остались
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