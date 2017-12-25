В Таджикистане предлагают ввести «налог на Google»

- Глава Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода предложил правительству обязать иностранные компании, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам в стране, уплачивать со своей деятельности НДС.

По его словам, после того, как иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России - Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo, Bing стали уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), за первый квартал этого года госказна России пополнилась на 2 млрд рублей. Документ стал известен в интернет-среде как «налог на Google».

Глава Налогового комитета выразил надежду, что введение «налога на Google» и другие иностранные компании сможет привлечь дополнительные средства в бюджет.

«Настала необходимость принять надлежащие меры для регулирования всех действий, осуществляемых через Интернет. Нужно внести положение в налоговое законодательство, которое предусматривает обязанность уплаты НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам», - отметил Давлатзода.

Нусратулло Давлатзода озвучена на фоне невыполнения плана по сбору налогов: за 9 месяцев этого года в бюджет страны за счет таможенных платежей поступило на 212 миллионов сомони (более 23 млн долларов) меньше, чем было запланировано, план по социальным налогам также был не полностью выполнен. Именно по этой причине Нусратулло Давлатзода и глава Таможенной службы страны Абдуфаттох Гоиб в конце ноября получили выговоры от главы государства.