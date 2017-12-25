Жителям сносимых под «Tashkent Сity» домов выделят квартиры в новостройках

- Жителям махаллей «Укчи» и «Олмазор», сносимых в связи со строительством международного делового центра Tashkent City, будут предоставлены квартиры в новых домах. Об этом сообщила информационная служба столичного хокимията (администрации), передает uz24.uz

Под строительство 21 многоэтажного дома на 1 155 квартир, в которые будут расселены постоянно проживающие семьи из зоны сноса, выделены земельные участки в Яшнабадском районе столицы. Строительство домов планируется завершить в мае-июне 2018 года.

До заселения семьям будет выплачена денежная компенсация в размере 11,2 млн сумов ($1,4 тыс) для временной аренды жилья (7–8 месяцев) в Ташкенте.

По желанию жители также могут выбрать равноценное жилье со вторичного рынка недвижимости.

«Снос жилых домостроений производится только при полном расселении из них постоянно проживающих семей, получивших по их согласию один из видов компенсации», — отмечается в сообщении.

По результатам обхода за 2017 года было установлено, что в махаллях расположено 521 жилое домостроение — в них прописаны 2 165 семей, из которых фактически (постоянно) на территории махаллей проживает 1 138 семей.

На 22 декабря 96 семей дали письменное согласие на выделение им денежной компенсации на временную аренду жилья, 75 семей уже получили денежную компенсацию для аренды, 9 семьям подобраны равноценные квартиры со вторичного рынка жилья (они будут приняты на баланс хокимията Ташкента и переданы сселяемым семьям в собственность) и 35 семей фактически расселены.