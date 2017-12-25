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  25 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев подписал Налоговый кодекс

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев подписал Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), направленный на совершенствование налогового законодательства", - отмечается на сайте президента.

Также главой государства подписан закон "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса". Текст закона публикуется в печати.

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