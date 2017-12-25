Узбекско-Турецкий бизнес-форум прошёл в Ташкенте

- В рамках визита делегации деловых кругов Турции во главе с президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции в Узбекистан 25 декабря прошёл Узбекско-Турецкий Бизнес-форум с участием узбекских и турецких компаний.

Целью проведения мероприятия являлось содействие налаживанию торговых связей между узбекскими и турецкими компаниями, проработка вопросов создания новых совместных предприятий и реализация новых инвестиционных проектов, сообщили в ТПП.

В ходе беседы были подробно обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества. Был продемонстрирован экономический и инвестиционный потенциал двух государств, обозначены направления сотрудничества на новом этапе.

Стороны рассмотрели вопросы строительства комплексов по выращиванию и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, хранению, упаковке и экспорту продовольственной продукции, создания современных совместных предприятий в текстильной и кожевенно-перерабатывающей промышленности, в частности, налаживания продвижения на внешние рынки готовой брэндовой продукции путем совместной глубокой переработки хлопкового волокна и кожевенного сырья, разработки и реализации новых проектов в сфере фармацевтики.

Турция является одним из важных торговых партнеров Узбекистана. В 2016 году объем товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов США. За 9 месяцев текущего года показатели взаимной торговли выросли на 29 процентов. В нашей стране действует около 500 турецких фирм и компаний. Только в текущем году в Узбекистане организовано более 20 предприятий с участием инвестиций Турции, аккредитованы представительства 53 компаний.