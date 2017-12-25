Конец Facebook, отставка Путина и второй срок Трампа: Bloomberg рассказал о худших сценариях мирового развития до 2028 года

CA-NEWS (CA) - Агентство Bloomberg опубликовало «Путеводитель пессимиста» – восемь сценариев наиболее опасных событий, которые могут произойти до 2028 года. Агентство подчеркивает, что представленные сценарии - это не прогнозы, а «провокационные идеи», которые заставят задуматься над тем, как быстро меняется мир. Гид составляется на основе опросов экспертов и аналитиков, изучения докладов и т.д.

Второй срок Трампа





В рамках первого сценария Дональд Трамп выигрывает выборы в 2020 году из-за раскола в Демократической партии. В начале второго срока ему все-таки удается отменить систему медицинского страхования Obamacare, однако на замену ей ничего не приходит. Хаос в системе здравоохранения совпадает с падением фондового рынка. В 2024 году выборы выигрывает Джимми Киммел (сейчас известный актер-комик), популярность которому приносят обещания создать национальную систему медстрахования. К 2028 году все больше избирателей поддерживают не демократов или республиканцев, а альтернативные партии. Это приводит к тому, что на пост президента на очередных выборах всерьез претендуют четыре кандидата, ни один из которых не набирает необходимых для победы 270 голосов выборщиков. Для инвесторов такой сценарий означает, что в ближайшие годы американские активы станут гораздо менее привлекательными.

Fake news (неправдивая информация) убьют Facebook





В 2018 г. выборы в конгресс США покажут, что Facebook и другие технологические компании не могут остановить распространение дезинформации, еще через год соцсеть будет нанимать тысячи людей для выявления подозрительного контента, но «вычислить злоумышленников» не удастся. В сценарии о фейковых новостях Bloomberg предполагает, что страны по всему пойдут по пути России и создадут свои аналоги «фабрики троллей» в качестве «нового инструмента контрразведки». В итоге к 2025 году «складывается ситуация, когда никто не знает, что правда, а что ложь в интернете». Администрация Киммела (новоизбранного президента США) принимает решение начать процессы против крупнейших ИТ-компаний, в результате чего Google, Twitter и Facebook перестают существовать в их сегодняшнем виде. Однако победить дезинформацию это не помогает, и в 2028 году, «согласно опросам, 55% россиян верят, что Трамп становится пожизненным президентом». С точки зрения инвестиций можно играть на понижение акций компаний из индекса NASDAQ.

Биткойн заменит банки





Согласно следующему сценарию Bloomberg, в 2018 году региональный американский банк сообщит, что кибератака уничтожила все его системы, а все вклады исчезли; и пока мировые регуляторы будут успокаивать обеспокоенных вкладчиков, цена биткойна превысит $40 000, золото подорожает из-за неуверенности в безопасности финансовой системы. Через три года Венесуэла, Греция и несколько африканских стран признают биткойн, а его цена к тому времени достигнет $100 000, отмечает агентство. В 2023 году хакеры внедрят троянский вирус Worm Hole в банки по всему миру. А через пять лет многие коммерческие банки рухнут, а на место мировой финансовой системы придет «сборная солянка» из криптовалют и таких платежных систем, как Alipay, пишет Bloomberg. Стоимость биткойна в тот год, согласно этому сценарию, достигнет $1 млн.

Северная Корея толкает мир на грань войны





Этот сценарий предполагает, что КНДР в 2018 году подтолкнет мир на грань войны: запущенная Пхеньяном ракета приземлится в 20 милях от Западного побережья США, но Трамп решит не отвечать на это. В следующем году северокорейское телевидение объявит о неожиданной смерти Ким Чен Ына от сердечного приступа, новый «марионеточный режим» согласится на «ядерное разоружение», а люди начнут говорить о золотой эре в отношениях США и Китая, пишет агентство. В 2020 году Трамп объявит, что США начнут продавать военную технику Китаю, а еще через пять лет, в последний день пребывания Трампа на посту президента США, китайский лидер Си Цзиньпинь заявит о планах присоединить к стране Тайвань, следует из сценария. В ответ на это Япония пообещает начать разработку ядерного оружия и подпишет военный договор с Китаем, пишет Bloomberg. «2028 год. 82-летний Трамп приземляется в Тайбэе, чтобы отпраздновать объединения КНР и Тайваня. Он сидит рядом с Си Цзиньпином, своим старым другом». Однако Азия входит в новую гонку вооружений — доступ к межконтинентальным баллистическим ракетам с ядерной боеголовкой получает Япония. Все это — хорошая перспектива для японского и американского военно-промышленного сектора и плохая — для азиатских валют, предупреждают опрошенные Bloomberg аналитики.

В другом сценарии Китай вводит торговые санкции против нескольких стран мира, в том числе против США, России и Австралии, — все из-за отказа сокращать выбросы СО2, из-за чего страдает китайская экология. Вкладываться стоит в производства с низким уровнем выбросов диоксида углерода, уверены аналитики Bloomberg.

Захват социалистами власти в Великобритании





Согласно этому сценарию, переговоры по Brexit выйдут из-под контроля, Тереза Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании, а внезапные выборы приведут к власти лидера лейбористов Джереми Корбина. В 2019 году Великобритания покинет Евросоюз, а Корбин обвинит консерваторов в обмане нации: цена Brexit окажется выше обещанной — 80 млрд евро вместо 50 млрд евро.

К 2022 г. Корбин будет наращивать налоги для продвижения социалистической повестки дня, а богатые банкиры «начнут бегство» из Лондона. Через год Корбина переизберут подавляющим большинством голосов, отмечает агентство: но в это же время инфляция в Великобритании выйдет из-под контроля, госдолг превысит 100% ВВП страны, к 2028 г. возрастут опасения о дефолте.

Борьба поколений развалит Европу





По еще одному сценарию европейские пенсионеры становятся политической силой, с которой стоит считаться. Во Франции они устраивают протесты при попытке реформировать пенсионную систему не в их пользу, а в Италии — приводят к победе на выборах Сильвио Берлускони. Работающему населению все сложнее содержать выходящих на пенсию многочисленных представителей послевоенного поколения. Это приводит к кризису в Португалии, Италии, Испании и Греции и резкому увеличению налогов. Бельгия распадается на три части, а Шотландия и Каталония провозглашают независимость. Лучшая долговременная стратегия для такого сценария — ставить на снижение евро. Кроме того, хорошей инвестицией могут стать компании, привлекающие иностранных рабочих в ЕС.

Китай начинает торговую войну





Согласно этому сценарию, в 2021 году Китай вложит миллиарды долларов в субсидирование полного перехода на электромобили к 2028 году Трамп увеличит налоговые льготы для нефтяных компаний и старых автопроизводителей и откажется присоединяться к Парижскому соглашению об изменении климата, регулирующему меры по снижению углекислого газа в атмосфере. В 2024 году китайские власти задумаются, как заставить США изменить свою позицию. В частности, они начнут вводить торговые санкции в отношении стран, не выполняющих цели по сокращению вредных выбросов в атмосферу, пишет агентство. В 2028 году Киммель, ставший президентом США, не сможет заставить конгресс сплотиться по вопросу сокращения выбросов, Китай введет санкции против США, Австралии и России и мир столкнется с первой климатической торговой войной, пишет Bloomberg.

Конец нефтяной эры





Благодаря прорыву в разработке аккумуляторов в 2018 году начнется массовый выпуск дешевых электромобилей, ожидает Bloomberg. В свою очередь ОПЕК, опасаясь за будущее энергетики, «ударит по тормозам» в добыче нефти и цена на сырье останется на уровне $50 за баррель, прогнозирует агентство. В 2020 году очень успешно пройдет IPO компании Saudi Aramco, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман станет королем, следует из сценария. Пока монарх тратит деньги на создание «города будущего в пустыне», весь остальной мир будет следить за распространением электромобилей, а цена нефти к концу года опустится до $40 за баррель, отмечает агентство.

Еще через год (2021 году) мировые экономики от Японии до США столкнутся с трудностями из-за резких изменений на автомобильном рынке, следует из сценария: стоимость нефти упадет до $20 за баррель, что сильнее всего отразится на Эр-Рияде и Москве, на российских заводах начнутся беспорядки, пишет Bloomberg. В 2024 году в Саудовской Аравии начнется экономический кризис, Ближний Восток окажется политически нестабильным, а в России, отмечает Bloomberg,

Путин покинет пост президента и передаст власть Эльвире Набиуллиной (на данный момент занимает пост председателя Центробанка России). Цена нефти тем временем упадет до $10. Еще через четыре года — в 2028 году — Саудовская Аравия откажется от создания «города будущего», а ОПЕК будет расформирована, подытоживает Bloomberg.