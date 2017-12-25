Между Казахстаном и Кыргызстаном нет проблем, которые невозможно решить - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев рассказал об улучшении отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, передает Tengrinews.kz.

"Я считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет таких проблем, которые невозможно было бы решить. За 10 месяцев взаимная торговля выросла на 13 процентов. Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана и одним из основных инвесторов. За эти годы вложено порядка 650 миллионов долларов в кыргызскую экономику. Действует несколько сотен совместных предприятий. В Казахстане работает более 700 предприятий с участием кыргызских бизнеса и капитала", - заявил Нурсултан Назарбаев на встрече с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Назарбаев сообщил, что в узком кругу главы государств рассмотрели широкий круг региональных политических вопросов.

"Сейчас предлагаю перейти на актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. С момента последней встречи в Минске прошло не так много времени, но наши правительства проделали очень большую полезную работу, сняли вопросы, которые были, волновали и вас, и нас не меньше волновали. Поэтому мы сегодня можем поговорить о том, что еще можно сделать", - отметил глава Казахстана

Ранее сообщалось, что на встрече запланированы переговоры в узком кругу и заседание в расширенном формате. Стороны подпишут документ о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы и соглашение по демаркации границы.



