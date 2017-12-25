Министр транспорта России заявил, что соглашение по созданию аналога МАК должны подписать все члены ЕАЭС

- Соглашение по созданию аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК) должны подписать все пять стран - членов ЕАЭС: Казахстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия и Россия. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Готовится соглашение (по созданию аналога МАК - ред.), его должны подписать пять членов Евразийского экономического союза - Казахстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия и Россия. Рассчитываем выйти с итоговым документом в начале 2018 года. Соглашение будет открытым, к нему могут присоединиться все желающие", - сообщил министр.

Как сообщалось ранее, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, регулирующий орган ЕАЭС) в конце октября начала согласование проекта соглашения о создании аналога МАК. Рассмотрение проекта будет проходит в рамках специальной рабочей группы из числа экспертов стран - участниц ЕАЭС.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕАЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса, пояснял министр транспорта РФ. Также Соколов не исключал выхода РФ из МАК, но окончательное решение будет принято после создания нового органа по расследованию авиакатастроф.