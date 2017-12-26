В Узбекистане впервые написали о фальсификациях на выборах, но позже сообщение удалили (видео)

- Впервые узбекская пресса написала о фальсификациях во время выборов в районные Советы народных депутатов, которые прошли в воскресенье 24 декабря. Заметка "Мошенничество на выборах!" была опубликована на портале Kun.uz в воскресенье.

На следующий день материал исчез с вебсайта, но его копия сохранилась к кэше поисковиков. Сейчас на портале опубликована перепечатка правительственного новостного агентства о том, что выборы прошли без нарушений, передает centralasian.org.

Издание со ссылкой на видеозапись одного из участников фальсификации рассказало, что минимум на двух избирательных участках в Ташкенте были случаи массового вброса бюллетеней. Видео новостного портала все еще доступно на Youtube.

"На видео показано, как люди бросали бюллетени в урну за своих родственников и друзей. Они заходили на избирательный участок с несколькими паспортами. Кроме этого, представитель местного сообщества говорил голосовать за кандидата под номером два – Джамолова Гафура", – говорилось в статье.

Портал также раскритиковал представителей общин, которые вели агитацию во время голосования, и усомнился в правдивости отчета ЦИК о количестве проголосовавших. "Но насколько можно верить этим цифрам?!" – написали авторы статьи.

Правительственный ресурс Национальное информационное агентство Узбекистана отчитался, что голосование прошло по "демократическим стандартам", и никаких нарушений выявлено не было.

Выборы в органы местного самоуправления в Ташкенте прошли впервые за 14 лет. Также впервые использовалась, как говорили чиновники, единая система электронного подсчета избирателей, которая отслеживает количество проголосовавших. Экспериментальная система, утверждают власти, должна была предотвратить вбросы.