Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД «предателем»

- 22 декабря, выступая с посланием к узбекскому парламенту, президент Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел страны, а ныне госсоветника по политико-правовым вопросам генерал-лейтенанта Адхама Ахмедбаева в предательстве, сообщает узбекоязычный ресурс Kun.uz

Жесткая критика в адрес высокопоставленного милицейского начальника прозвучала в контексте недовольства главы государства деятельностью судебной системы, передает AsiaTerra.

«Вы знаете, где сейчас министр МВД Ахмедбаев и все остальные его генералы? Я его убрал за предательство, за измену [родине]. Я не смог ему простить того, что он, будучи главой МВД, стал предателем, членом пары [преступных] группировок. И еще двух генералов убрал», - заявил Мирзиёев.

Выразив свое открытое недовольство работой председателя Верховного суда Козимжона Камилова и его подчиненных, а также председателя Высшего судейского совета Маруфа Усманова, президент сообщил, что отныне контроль над судами возьмет на себя специально создаваемая в настоящий момент при парламенте комиссия по содействию обеспечению независимости судебной власти.

«Кто дал право витать в облаках этому председателю суда? Кто, [скажите] товарищ Усманов? Я абсолютно вами недоволен, говорю это открыто перед всем народом. Три месяца, и я уволю вас всех четверых (кого он еще имел в виду, не уточняется – AsiaTerra). Не думайте, что, если вас избрали, то всё. Мои полномочия мне даны народом и больше никем», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Забавно, что в тщательно «отцензурированный» главным новостным агентством страны УзА текст речи президента не вошло многое из сказанного Мирзиёевым, в том числе и момент обвинения Адхама Ахмедбаева в предательстве и измене.

Сразу же после распространения оригинальных отрывков из его выступления, в интернете разгорелись жаркие дискуссии. Возмущенные пользователи недоумевали: если глава государства назвал бывшего министра МВД предателем, то почему он не наказал его в соответствии с законами страны? Почему вместо того, чтобы открыть против него уголовное дело, его определили на пост госсоветника президента?..

По некоторым сведениям, которыми делятся пользователи Фейсбука, экс-генерал Ахмедбаев уже покинул пределы Узбекистана, но где именно он нашел пристанище, никто пока не знает.

Напомним, что бывший глава правоохранительного ведомства Адхам Ахмедбаев, руководивший МВД с декабря 2013 года, и сменивший на этом посту Баходыра Матлюбова, был уволен 4 января текущего года в связи с назначением на должность госсоветника президента по политико-правовым вопросам. Новым руководителем милицейского ведомства вместо него был назначен Абдусалом Азизов. Однако в начале сентября Абдусалома Азизова сменил Пулат Бабаджанов, до этого назначения работавший руководителем администрации Хорезмской области.