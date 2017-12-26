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  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД «предателем»
Предыстория: «По три раза буду увольнять», – как президент Узбекистана разговаривает с чиновниками (видео)
CA-NEWS (UZ) - 22 декабря, выступая с посланием к узбекскому парламенту, президент Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел страны, а ныне госсоветника по политико-правовым вопросам генерал-лейтенанта Адхама Ахмедбаева в предательстве, сообщает узбекоязычный ресурс Kun.uz.

Жесткая критика в адрес высокопоставленного милицейского начальника прозвучала в контексте недовольства главы государства деятельностью судебной системы, передает AsiaTerra.

«Вы знаете, где сейчас министр МВД Ахмедбаев и все остальные его генералы? Я его убрал за предательство, за измену [родине]. Я не смог ему простить того, что он, будучи главой МВД, стал предателем, членом пары [преступных] группировок. И еще двух генералов убрал», - заявил Мирзиёев.

Выразив свое открытое недовольство работой председателя Верховного суда Козимжона Камилова и его подчиненных, а также председателя Высшего судейского совета Маруфа Усманова, президент сообщил, что отныне контроль над судами возьмет на себя специально создаваемая в настоящий момент при парламенте комиссия по содействию обеспечению независимости судебной власти.

«Кто дал право витать в облаках этому председателю суда? Кто, [скажите] товарищ Усманов? Я абсолютно вами недоволен, говорю это открыто перед всем народом. Три месяца, и я уволю вас всех четверых (кого он еще имел в виду, не уточняется – AsiaTerra). Не думайте, что, если вас избрали, то всё. Мои полномочия мне даны народом и больше никем», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Забавно, что в тщательно «отцензурированный» главным новостным агентством страны УзА текст речи президента не вошло многое из сказанного Мирзиёевым, в том числе и момент обвинения Адхама Ахмедбаева в предательстве и измене.

Сразу же после распространения оригинальных отрывков из его выступления, в интернете разгорелись жаркие дискуссии. Возмущенные пользователи недоумевали: если глава государства назвал бывшего министра МВД предателем, то почему он не наказал его в соответствии с законами страны? Почему вместо того, чтобы открыть против него уголовное дело, его определили на пост госсоветника президента?..

По некоторым сведениям, которыми делятся пользователи Фейсбука, экс-генерал Ахмедбаев уже покинул пределы Узбекистана, но где именно он нашел пристанище, никто пока не знает.

Напомним, что бывший глава правоохранительного ведомства Адхам Ахмедбаев, руководивший МВД с декабря 2013 года, и сменивший на этом посту Баходыра Матлюбова, был уволен 4 января текущего года в связи с назначением на должность госсоветника президента по политико-правовым вопросам. Новым руководителем милицейского ведомства вместо него был назначен Абдусалом Азизов. Однако в начале сентября Абдусалома Азизова сменил Пулат Бабаджанов, до этого назначения работавший руководителем администрации Хорезмской области.

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Комментарии (6)
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frunze17
13:48, 26 декабря 2017
Цитата: maysalbek 12:59, 26.12.2017
И тут нашли повод повонять. Что он сказал такого? Не пойму. Надо как то уже нам странам СНГ всем вместе бороться с НПО и прочими грантоедами, которые питаются только за счет Запада. Глядишь и терроризм пропадет, а вместе с ними ЛГБТ и всякие похожие на них сообщества. Мне одному кажется, что с появлением НПО появились педофилы, геи, террористы, пусси райтс всякие там?
Открыть вам тайну - самым большим грантоедом является наше правительство. Не имею касательства к НПО, но по роду работы имею информацию, есть среди них откровенно вредные, продвигающие идеи обесценивания семейных ценностей, религиозно-экстремистского толка, но много также и очень полезных, организующих рабочие места и обучение для инвалидов, женщин, пенсионеров, молодежи, экологической направленности (не все). Надо стараться быть объективнее.
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Byrkyt
13:28, 26 декабря 2017
Наш Верховный суд тоже должен повернутся в большую сторону на народ, а то Президент может и на них посмотреть другим взглядом.
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maysalbek
12:59, 26 декабря 2017
И тут нашли повод повонять. Что он сказал такого? Не пойму. Надо как то уже нам странам СНГ всем вместе бороться с НПО и прочими грантоедами, которые питаются только за счет Запада. Глядишь и терроризм пропадет, а вместе с ними ЛГБТ и всякие похожие на них сообщества. Мне одному кажется, что с появлением НПО появились педофилы, геи, террористы, пусси райтс всякие там?
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konsul
12:47, 26 декабря 2017
Да Нам тоже чистка нужна
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frunze17
12:32, 26 декабря 2017
Нашему бы тоже заинтересоваться своеобразной "работой" наших судей, включая верховного и конституционного.
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tusha
12:18, 26 декабря 2017
просто идет чистка, это нормально. новая метла по новому метет. новому падишаху, нужны свои кадры - верные кадры. так, что это пример для высших чиновников, в один момент можно превратиться из почетного министра в изгоя. ничто не вечно под луной.
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