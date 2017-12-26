Назарбаев назвал Путина фаворитом на выборах в РФ

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев высказался о предстоящих выборах в России, передает Tengrinews.kz.

Соответствующий вопрос задал один из журналистов на встрече с главой государства. В частности, журналист поинтересовался, как итоги выборов в РФ могут повлиять на политические процессы в нашей стране.

"Россия - наш близкий сосед и советник по ОДКБ. Партнер наш очень серьезный, экономический и политический. Имеем общую историю. И в интересах Казахстана и казахов такие отношения, которые были всегда, сохранить. Это в интересах нашей страны, и я уверен, что это в интересах России", - сказал глава Казахстана.

"Нормальный выборный процесс, Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успехов по всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов. Я думаю, что это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом очень многих государств Европы и и США, Путин как государственный деятель выдерживает это и ведет народ вперед", - отметил Нурсултан Назарбаев.



