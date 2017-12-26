Афганистан держит Центральную Азию в напряжении, - эксперты

CA-NEWS (TM) - Первая региональная межпарламентская конференция в Исламабаде, участие в которой приняли законодатели из России, Ирана, Турции, КНР, Афганистана и Пакистана, нацелена на укрепление безопасности в регионе, отметил глава российской делегации Вячеслав Володин. Москва все чаще говорит о беспокойстве в связи с усилением террористов в Афганистане, объясняя это «переездом» боевиков из Сирии и Ирака. Эксперты считают: подобные заявления продиктованы геополитическими интересами, пишет «Независимая газета».

«Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом – единство, – заявил Володин. – В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия».

Спикер Госдумы выразил убежденность в том, что от развития ситуации на Ближнем Востоке и в Южной Азии «напрямую зависит безопасность миллионов людей далеко за пределами этих регионов: России, Восточной Азии, Европы, США».

Безусловно, участники конференции в Исламабаде, в которой приняла участие российская делегация, не могли не коснуться афганской проблемы. В последнее время российская сторона все чаще поднимает вопрос о том, что следующей целью «Исламского государства» после Ирака и Сирии может стать Афганистан. Об этом, в частности, заявлял глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

«Что касается Афганистана, то мы встревожены тем, что на границах с нашими соседями, союзниками – центральноазиатскими странами игиловцы наращивают свое присутствие, – говорил министр. – Прежде всего в Афганистане, где они стремятся на север. Это наводит на мысль, что Центральная Азия является следующей целью. Мы в рамках ОДКБ, ШОС, далеко не только с участием министерств иностранных дел, потому что это комплексная проблема, но и с участием силовых ведомств, разведок, министерств обороны, вырабатываем соответствующие планы по борьбе с этой террористической угрозой».

Подобные данные приводил и директор ФСБ РФ Александр Бортников. «Потерпев военное поражение в Сирии и Ираке, международные террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока, – сообщил глава спецслужбы на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ. – Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого ИГ и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ». При этом Бортников добавил, что в рядах ИГ находится внушительное число выходцев из России и из республик Центральной Азии.

Отчасти на эту проблему указывает и приветствие российского президента Владимира Путина, адресованное участникам встречи СОРБ. «Основная опасность для граждан стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», – говорилось в тексте приветствия, зачитанном на заседании Бортниковым.

Примечательно, что вероятность пересечения своей границы боевиками самопровозглашенного «халифата» признает и Иран, чья территория отделяет Ирак от Афганистана. «ИГ понесло огромные потери, но может переместиться в Афганистан, Пакистан, в любую другую достижимую для себя страну, чтобы возродить идею исламского халифата», – заявил министр информации Ирана аятолла Махмуд Алави.

В экспертной среде видят в заявлениях российского руководства и геополитический аспект. «Все крупные игроки начинают активизацию в этом регионе, чтобы отстоять свои геополитические интересы, – пояснил «НГ» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Есть признаки такой активизации. Думаю, в Сирии закончилось не все, но перелом уже произошел, и нельзя исключать возможности перехода боевиков (в другой регион – ред.). Если говорить о геополитическом аспекте, то все это (активизация РФ и других игроков – ред.) связано с новой стратегией США по Южной Азии и Афганистану. Как мне кажется, эта стратегия ускоряет процесс поляризации региона. Индия все-таки втягивается в орбиту влияния США. Этот механизм приведет к отдалению Пакистана и формированию новых блоков. Вот в этой связи кажется, что изначально эксперты не учитывали то, что эта стратегия может затронуть и Центральную Азию. Теперь появились признаки, что это происходит».

Аналитик отмечает: «С учетом того, что Афганистан не имеет границу с Сирией и Ираком, сложно себе представить, чтобы переброска боевиков происходила без участия западных соседей Афганистана». При этом, по мнению Нессара, боевики ИГ, бежавшие из Сирии и Ирака, смогут выжить в Афганистане только в том случае, если их поддержат внутренние силы – например, движение «Талибан». Отметим, что в Афганистане отношения ячеек ИГ и фракций «Талибана» носят скорее конкурентный, чем союзнический характер.

Другой эксперт отмечает, что в последних заявлениях РФ по Афганистану нет признаков, что стратегия Москвы по отношению к Центральной Азии существенно изменилась: она по-прежнему направлена на сохранение государств региона в сфере своего влияния. «Это продолжение той же тактики удержания некой картины грядущей опасности, – заявил «НГ» политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. – Если раньше мы постоянно предупреждали наших партнеров в Центральной Азии, что им может потребоваться серьезная военная помощь в отражении возможного прорыва экстремистов и радикалов из Афганистана, что, в общем, не являлось пустой угрозой, то теперь, чтобы поддерживать эту картину, находятся другие аргументы. Поскольку объявлено о конце военной кампании против ИГ в Сирии и признано, что его живая сила, в большом количестве представленная жителями стран Центральной Азии и РФ, не уничтожена полностью и должна будет куда-то переместиться, то объяснение, что наиболее вероятное направление – это Афганистан, кажется логичным. Это дает дополнительные пропагандистские возможности, чтобы держать определенную напряженность. Это предполагает, что странам Центральной Азии необходимо рассчитывать на поддержку России». Эксперт при этом не связывает последние заявления российского руководства и появление новой стратегии США по Афганистану.