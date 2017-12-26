Создается Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана

- Принято постановление Кабинета Министров Узбекистана «Об организации Государственного музея истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана».

Он организуется на базе Музея прикладного искусства Узбекистана в г. Ташкенте. В 2017–2019 гг. здание музея реконструируют, а также построят новый выставочный зал и административное здание, которые благоустроят и оборудуют, сообщает "Норма".

Работы в течение 2017–2018 гг. спонсируют АКБ «Асака» и АК «Алока-банк» в равных долях по 12 млрд сумов ($1,5 млн). За счет этих средств в т.ч. выплатят компенсации гражданам за сносимое жилье.

Основными направлениями деятельности музея станут сохранение, широкая пропаганда на международном уровне, научное изучение и доведение до будущего поколения сохранившихся до сегодняшних дней своеобразных традиций школ и произведений прикладного искусства и ремесленничества,

освещение истории прикладного искусства и национального ремесленничества, богатого культурного наследия народа.

Источниками финансирования расходов по содержанию музея определены средства республиканского бюджета, средства, поступившие от оказания платных услуг и другие источники, не запрещенные законодательством.